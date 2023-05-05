شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 4 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس ، الموافق 4 / 5 / 2023 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

كولر: حضرنا جيدا لمباراة بيراميدز بالسوبر.. وطورنا فلسفة لاعبى الأهلى

علق مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن مباراة فريقه ضد بيراميدز، غدا الجمعة، فى مباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، قائلا: "لدينا تركيز كبير على مباراة السوبر، وأضعنا وقتا فى التحضير لمنافس مختلف فى مباراة السوبر".

الأهلى يتعاقد مع على زين لتدعيم فريق اليد ببطولتى السوبر الإفريقى وكأس الكؤوس

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي،الأهلي عن إتمام التعاقد مع علي زين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال على سبيل الإعارة، خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة السوبر المصري أمام بيراميدز بالإمارات

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، تدريباته استعداداً لمباراة بيراميدز في بطولة السوبر المصري ، وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب محمد بن زايد، بأبو ظبي الذي يستضيف المباراة . اقترب محمود متولى مدافع الأهلي من المشاركة أساسيا فى مباراة فريقه ضد بيراميدز بمباراة السوبر المصرى التى تجمعهما غدا الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، بدلا من ياسر إبراهيم الذى شارك أساسيا فى آخر مباريات الأهلى ضد الرجاء المغربى بربع نهائى دورى أبطال إفريقيا. محمود متولى يقترب من المشاركة أساسيا فى السوبر على حساب ياسر إبراهيم

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل خوض آخر مران استعداداً للسوبر المصري