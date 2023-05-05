شكرا لقرائتكم خبر عن جيري ليبتاك يحصد ذهبية التراب في كأس العالم للخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس فعاليات منافسات التراب في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي اقيمت خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 5 مايو الجاري

وحقق التشيكي جيري ليبتاك الميدالية الذهبية فيما حصل الايطالي ماسيمو فابريزيو على الميدالية الفضية وحصد الاسترالي جيمس واليت على الميدالية البرونزية.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن الاتحاد سخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر شاركت بعدد كبير من الرماة وحققت مكاسب كبيرة من البطولة.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والإفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن جميع الوفود المشاركة في البطولة، أشادت بقدرات مصر التنظيمية وخروج البطولة بأفضل شكل، مؤكدا أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماية ويؤهل لاعبينا بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.