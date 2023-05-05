أخبار الزمالك اليوم الخميس 4 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 4 / 5 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، ناصر منسى يغيب أسبوعين عن الزمالك بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة.

الزمالك راحة من التدريبات غدا ويبدأ الاستعدادا لبروكسى السبت

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.