ريمونتادا مُثيرة تقود الطلائع لعبور الحدود وتأمين فرصة البقاء في الدوري

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.