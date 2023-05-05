شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل مع فاركو سلبيا فى الجولة 27 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذا التعادل يرتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 50 ويبقى في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري، كما يرتفع رصيد فاركو إلى النقطة 36 ليتقدم إلى المركز السابع.

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى، باسم علي، محمود مرعي، علي الفيل، مروان محسن، جوزيف نجويم، مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، عبد الكبير الوادي وعلي زعزع.

بينما بدأ فاركو اللقاء بالتشكيل التالي: محمد شيكا في حراسة المرمى، عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، جابر كامل، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري، رزقي حمرون، شكري نجيب، وأحمد شريف.

الشوط الأول

بدأ فيوتشر المباراة بضغط هجومي قوي عن طريق مروان محسن، وفي الدقيقة الرابعة، اقتحم علي زعزع لاعب فيوتشر منطقة جزاء فاركو خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن تألق اللاعب جيفرسون إنكادا لاعب الفريق البرتقالي، ونجح في تشتيت الكرة خارج الملعب.

في الدقيقة 16، كشر فريق فاركو عن أنيابه الهجومية بتسديدة مباغته من أحمد صغيري، ليتألق محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر ويتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه.

في الدقيقة 43 تصدى القائم الأيمن لمحمد شيكا حارس فاركو، لتسديدة رأسية مميزة من مصطفى البدري لاعب فيوتشر، الذي استغل كرة عرضية ليوجهها برأسها تجاه المرمى قبل أن تصطدم بالقائم ويشتتها دفاع الفريق البرتقالي ليحرم فيوتشر من الهدف الأول.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

واصل فيوتشر محاولاته الهجومية في بداية الشوط الثاني لتسجيل هدف التقدم، ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو.

في الدقيقة 61، ألغى حكم المباراة، هدفاً لصالح الكاميروني جوناثان نجويم لاعب فيوتشر، والذي انفرد بمرمى فاركو لسيدد الكرة في الشباك قبل أن يتم إلغاء الهدف.

ودفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، في الدقيقة 62 بمحمد رضا بوبو بدلاً من مصطفى البدري، وذلك بهدف تنشيط الجانب الهجومي للفريق.

في الدقيقة 65، أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لكريم نيدفيد لاعب فيوتشر بداعي تعمد السقوط داخل منطقة جزاء فاركو للحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 66، دفع علي ماهر بثاني تغييرات فيوتشر، بنزول أيمن الصفاقسي بدلاً من كريم نيدفيد، وذلك لزيادة الفاعلية الهجومية.

وأجرى طارق العشري مدرب فاركو 3 تبديلات دفعة واحدة، بنزول علي بهيج وأحمد فؤاد وعبد الناصر محمد، بدلاً من، أحمد صغيري ورزقي حمرون وأحمد شريف.

ودفع علي ماهر في الدقيقة 75 بأحمد عاطف وعبد الله ياسين، بدلاً من مروان محسن وعبد الكبير الوادي، وذلك بحثاً عن تسجيل هدف التقدم لفريقه.

في الدقيقة 80، أجرى طارق العشري تبديلاً أخر بنزول عزمي غومة، وخروج جابر كامل ، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة في الدقيقة 96 معلناً نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.