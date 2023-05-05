شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين: سعيد بالمشاركة فى بطولتى السوبر وكأس الكؤوس لليد.. وأتمنى ختام مسيرتى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علي زين، لاعب فريق دينامو بوخاريست الروماني، والمعار للنادي الأهلي خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، سعادته البالغة بالمشاركة مع الأهلي في البطولتين، مؤكدا أنها فرصة ذهبية لارتداء قميص الأهلي مرة أخرى.

وتمنى على زين في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، أن يكون عند حسن حظ الجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الفني، وأن يساهم رفقة زملائه في الفوز بالبطولتين وإسعاد جماهير الأهلي.



على زين

وأضاف أن إقامة مباريات بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالأهلي أمر مميز بالنسبة له ولزملائه في الفريق، مؤكدا أن هناك حالة من التركيز الشديد لدى جميع اللاعبين والجهاز الفني، في ضوء الدعم الجماهيري المنتظر كعادة جماهير الأهلي في كل مكان وفي مختلف الألعاب.

وقال علي زين إن ألعاب الصالات في الأهلي تسير على الطريق الصحيح، وبخاصة فريق رجال اليد الذي توج ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، وقدم مردودا طيبا في ظل امتلاكه لنخبة مميزة من اللاعبين تحت قيادة مستر ديفيد ديفيز، المدير الفني، الذي قاد الفريق باقتدار للتتويج ببطولتي الدوري والكأس أمام منافسين أقوياء، ولكن الموسم لم ينته بعد، ولهذا سوف يسعى الجميع لإضافة بطولتين جديدتين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «زين» أنه سبق له اللعب تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الحالي لرجال يد الأهلي عندما كان مدربا للمنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم بالدنمارك. وقال: «تعلمت من ديفيد ديفيز الكثير، سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي، مما يسهل من مهمتي ويعطيني دافعة قوية للدخول سريعًا في أجواء الفريق، وأنا سعيد باللعب تحت قيادته مرة أخرى وبالعودة إلى بيتي».

ووجه علي زين رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنه سعيد للغاية بالدعم الذي يلقاه منهم، سواء عندما كان لاعبا في الأهلي، أو بعد خوضه تجربة الاحتراف على مدار السنوات الماضية، وأن سعادته تضاعفت عندما وجد هذا الترحيب الكبير منهم عند عودته للنادي على سبيل الإعارة، ويترقب دعمهم للفريق في البطولتين.

وأضاف علي زين أنه محظوظ؛ لأنه تربى في النادي الأهلي خلال مرحلة الناشئين وتعود على نظام النادي الذي يحتم على الجميع اللعب دائما على المركز الأول وأن هذا الأمر ساعده كثيرا خلال رحلة احترافه في السنوات الماضية، مؤكدا أن مرحلة تأسيس اللاعبين بالأهلي مختلفة عن معظم الأندية التي تلعب للتمثيل المشرف أو مجرد المشاركة في البطولات لكن في الأهلي كل شيء مختلف، مما يصنع ويثقل شخصية البطل في عقول كل الناشئين منذ الصغر.

وأكد زين أنه مثله مثل أي لاعب من أبناء الأهلي يتمنى أن ينهي مسيرته داخله، وأن يخدم النادي الذي تربي فيه ويقدم له الإضافة التي تليق به وبالجماهير التي لا تتوقف عن دعمه وتثق فيه على طول الخط.

وتحدث علي زين عن الطفرة في ألعاب الصالات بالأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مجلس الإدارة ومسئولي النشاط الرياضي بذلوا مجهودا كبيرا خلال هذه الفترة بجانب دعم الجماهير وتوفير كل سبل النجاح من لاعبين ومدربين، وأن الرغبة القوية في التتويج بالبطولات كعادة الأهلي دائما وصلت بكل الألعاب إلى منصات التتويج خاصة فريق رجال اليد الذي توج بلقبي الدوري والكأس المحلي ويهدف حاليًا لإضافة بطولتين جديدتين.

وأشار علي زين إلى أن منتخب مصر لكرة اليد يسير بخطوات جيدة في الفترة الأخيرة، والعمل على التتويج بميدالية أوليمبية يحتاج في البداية إلى الفوز ببطولة أفريقيا في شهر يناير المقبل، مؤكدا أنها الهدف الأساسي حاليا لاسيما أن البطولات الأفريقية دائما ما تشهد العديد من المفاجآت.

وأضاف أن مؤازرته لفريق رجال السلة بالنادي خلال مشاركته حاليا في بطولة إفريقيا «bal» أمر طبيعي لأن الجميع في النادي الأهلي أسرة واحدة، وأنه قبل أن يكون لاعبا في الأهلي هو أحد المنتمين إليه، وتواجده بجوار فرق النادي المختلفة أمر يسعده للغاية، متمنيا التوفيق لفريق رجال سلة الأهلي خلال مشواره في البطولة.

واختتم زين تصريحاته مؤكدا أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس أمرا غريبا على الأهلي، وهو خطوة مهمة نحو اللقب الـ 11 الذي يحلم به الجميع متمنيا التوفيق للفريق في مواجهتي نصف النهائي أمام الترجي التونسي والوصول لنهائي البطولة والتتويج بها.