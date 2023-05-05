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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس 4 مايو الجاري في الجولة 27 من الموسم الحالي 2023-2022.
ويُحافظ فريق الأهلي على المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، ثم فيوتشر في المركز الثاني برصيد 50 نقطة ويملك المارد الأحمر 5 مؤجلات.
جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة من 25 مباراة خاضها، حيث فاز فى ثلاث مواجهات وتعادل 7 مرات، وتلقى الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبوه 14 هدفا فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 كالتالي:
ترتيب الدورى المصرى
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