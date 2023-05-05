- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 4 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 5 / 2023 فى مقدمتها ، مجلس المصري يرفض استقالة كامل أبو علي ويغرم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه
فيوتشر يتعادل مع فاركو سلبيا فى الجولة 27 بالدورى
تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.
مجلس المصري يرفض استقالة كامل أبو علي ويغرم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه
المقاولون يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى فى الدورى الممتاز.. فيديو
حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
الأهلى بزيه التقليدى وبيراميدز بالكحلى فى السوبر المصرى بالإمارات
اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام مباراة السوبر كاملا
كولر: حضرنا جيدا لمباراة بيراميدز بالسوبر.. وطورنا فلسفة لاعبى الأهلى
علق مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن مباراة فريقه ضد بيراميدز، غدا الجمعة، فى مباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، قائلا: "لدينا تركيز كبير على مباراة السوبر، وأضعنا وقتا فى التحضير لمنافس مختلف فى مباراة السوبر".
باتشيكو: مواجهة بيراميدز والأهلي متكافئة.. وخسرت نهائيين بأخطاء بسيطة
علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، والتي تُقام الجمعة على استاد محمد بن زايد بالإمارات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز