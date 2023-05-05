شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع المقاولون العرب 1/1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتمكن أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الاهلى من أحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة كريم بامبو لتسديدها في شباك محمود أبو السعود بينما تمكن جوزيف أوتشايا من أحراز هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل و كريم بامبو و أحمد ياسر بينما هجمات المقاولون العرب عن طريق جون أوكلي و أمادو نياص.

وجاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب على النحو التالى..

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ إسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى ..محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، أحمد علاء، عمر فايد ، فاروقا نور الدين ، جوزيف أوشايا ، أحمد فوزي ، أحمد عاطف " قطة " ، لويس إدوارد ، أمادو نياص ، جون أوكلي.