شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمباراة السوبر المصري أمام بيراميدز بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، تدريباته استعداداً لمباراة بيراميدز في بطولة السوبر المصري ، وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب محمد بن زايد، بأبو ظبي الذي يستضيف المباراة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد، بتوقيت القاهرة، في بطولة السوبر المصري، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وبدأ كولر مران اليوم بمحاضرة للاعبي الفريق في أرض الملعب تحدث عن بعض الجوانب الخاصة بالمباراة ، ثم قاد كولر مراناً بدنياً وفقرة لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي ، وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي في مباراة السوبر المصري ، كما يلي:

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

- حكم ساحة: محمود البنا.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".

- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".

- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".