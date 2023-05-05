شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يكشف أسباب تخفيض بعثة بطولة العالم للناشئين بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أنه رفض السير على نهج أغلب منتخبات العالم الكبرى ومنها فرنسا ومنتخبات أخرى في إلغاء مشاركته ببطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها بأستراليا يوليو المقبل، وذلك بسبب الحالة الاقتصادية العالمية والأعباء المالية الكبيرة التي ستقع علي كل المنتخبات المشاركة.

وأشار خليفة في تصريحات صحفية، إلى أنه بذل كل التدابير الممكنة في إيجاد اختيارات متعددة لايجاد حلول من أجل الحفاظ على مكانة مصر والإبقاء علي فرصة الفريق الوطني بالمنافسة على كل جوائز البطولة والدفاع عن اللقب .

وأضاف رئيس اتحاد الاسكواش، أنه أجبر على تقليل عدد اللاعبين والإداريين كحل أمثل لضمان تحقيق التوازن بالمشاركة وأيضا ترشيد النفقات، مشيراً إلى أنه يسعي جاهدا للتفكير في بدائل لايجاد حلول وتعظيم موارد الاتحاد.

ورفض مجلس إدارة اتحاد الاسكواش إلغاء سفر بعثة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات والمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في قارة استراليا خلال يوليو القادم، وأصر الاتحاد علي سفر البعثة رغم تكاليف سفر البعثة الباهظة وطول المدة، والتي قد تصل 300 ألف جنية لكل فرد من أفراد البعثة.