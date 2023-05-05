شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمى خلال الشهر الجاري.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة للاعبين المصريين بواقع:

22 لاعبة فى منافسات السيدات وهن : نوران جوهر، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، سلمى الطيب، سنا إبراهيم، نور الطيب، جنا شيحة، ملك خفاجى، سلمى هانى، أمينة عرفى، فريدة محمد، كنزى أيمن، هانيا الحمامى، زينة ميكوى، زينة زين، يثرب عادل، ندى عباس، روان العربى، مريم متولى، نادين شاهين، هنا معتز، ونور الشربيني.

15 لاعباً فى منافسات الرجال وهم: مصطفى عسل، عمر مسعد، مازن هشام، كريم الحمامى، على أبو العنين، محمد الشربينى، على فرج، يوسف إبراهيم، فارس الدسوقى، محمد أبو الغار، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يحيى النوساني.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.