شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستغل كأس مصر لتجهيز بدلاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك استفادة الأبيض من بطولة كأس مصر التي تنطلق منافساته في دور الـ32 بمواجهة فريق بروكسي يوم الخميس المقبل، عن طريق تحهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم تتسن لهم الفرصة في المشاركة بالمواجهات الماضية لضيق الوقت وضغط المباريات.

ويضع أوسوريو خطة محكمة مع جهازه المعاون في الفترة الحالية يعمل بكل قوة على تنفيذها،من أجل التعرف أكثر على اللاعبين والوقوف على إمكانياتهم الفنية والبدنية،كونه تسلم مهمة قيادة الفريق منذ فترة قليلة ويحتاج للعمل مع اللاعبين فترة طويلة حتى يتمكن من تطبيق أسلوبه وطريقته وتصحيح أخطاء اللاعبين.

في سياق مختلف ناقشت لجنة الكرة بنادى الزمالك فى اجتماعها، الذى عقد خلال اليومين الماضيين، العديد من الملفات المهمة الخاصة بقطاع كرة القدم فى النادى وسبل تطوير البنية التحتية وقطاع الناشئين، فضلاً عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت لجنة الكرة فى نادى الزمالك فى الاجتماع إلى مناقشة ملف الصفقات التى سيتم التعاقد معها، وكذلك دراسة ملف تسويق اللاعبين من أجل تكوين فريق قوى قادر على العودة إلى البطولات فى الموسم المقبل.