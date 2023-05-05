بعد التتويج بالدوري الإيطالي.. رسالة ساخرة من يوفنتوس إلى نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر منصات التواصل الاجتماعي، رسالة تهنئة ساخرة إلى نظيره نابولي بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الكلام.. نجوم نابولي يكتسحون الكالتشيو في موسم استثنائي

وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب دام لنحو 33 عاما.

وحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو صاحب المركز الثاني، وذلك بعد التعادل مع أودينيزي بهدف لمثله مساء الخميس.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بالنظر إلى الإطراءات العديدة التي تلقيناها على مر السنين لم نتمكن من منع أنفسنا، تهانينا لنابولي للفوز بلقبه الثالث!".

ويتربع نادي يوفنتوس على عرش الكرة الإيطالية لتتويجه بلقب الدوري في 36 مرة وكان آخر ألقاب البيانكونييري في 2019-2020.

رفع نابولي رصيده إلى النقطة 80 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليحسم اللقب لصالحه بعد موسم استثنائي، بينما يحل أودينيزي في المركز الثاني عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي.

وينفرد فيكتور أوسيمين بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفا ويفصله ثلاثة أهداف عن لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الذي يأتي في وصافة الهدافين، وفي المركز الثالث يأتي بولاي ديا لاعب ساليرنيتانا برصيد 13 هدفا.