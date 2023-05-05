ثنائي نابولي يدخل اهتمامات أندية أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - دخل ثنائي فريق نادي نابولي الإيطالي اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية للانتقال لها في الميركاتو الصيفي المقبل، وبعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه الباتنوبي في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي.

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أوسيمين وكفاراتسخيليا

يمتلك نابولي اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين في قلب الهجوم والنجم الجورجي كفاراتيسخيليا في مركز صانع الألعاب، حيث الثنائية الأبرز بالكتشيو هذا الموسم.

سجل أوسيمين 22 هدف في الدوري الإيطالي حتى الآن وهو هداف المسابقة، بينما صنع كفاراتسخيليا 10 أهداف ليكون الأكثر صناعة للأهداف، وهو ما جعل أندية أوروبا تضع عينها على الثنائي الواعد.

يبلغ أوسيمين من العمر 24 عام بينما يبلغ كفارتسخيليا 22 عام، وأصبح ثنائي نابولي من أبرز المواهب في قارة أوروبا هذا الموسم.

كبار أوروبا يهتمون بأوسيمين وكفارا

تبحث أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول عن عدد من العناصر الجديدة في مركز وسط الملعب والهجوم، والذي يجعل كبار أوروبا يضعون عينهم أبطال الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2022-2023.

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