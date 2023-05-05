ليفربول يغير خططه في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت تقارير صحفية بريطانية ان نادي ليفربول ومديره الفني الالماني يورجن كلوب غيرا اتجاهاتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتتحرك بوصلة اختيارات الفريق الاحمر نحو نجم برايتون ونجم منتخب الارجنتين الكسيس ماكليستر .

وقالت صحيفة ذي ديلي تليجراف البريطانية ان يورجن كلوب عدل عن خططه لضم نجم بروسيا دورتموند ومنتخب انجلترا جودي بيلينجهام وقرر المضي قدما في منافسة مانشيستر يونايتد لضم نجم وسط برايتون الكسيس ماكليستر - 24 عاما - والذي يلعب في صفوف برايتون منذ اربعة مواسم حيث ابدى

الهولندي ايريك تين هاج مدرب مانشيستر يونايتد من قبل اهتمامه بالاعب الذي يحظى ايضا بمتابعة من جانب نادي نيوكاسل يونايتد .

وقالت الصحيفة ان ليفربول قرر التخلي عن التفاوض مع جودي بيلينجهام لمصلحة ريال مدريد بعدما كشفت ادارة ليفربول ان التعاقد مع بيلينجهام سيكون مكلفا للغاية ولن يستطيع النادي الانجليزي الوفاء بمتطلباته .