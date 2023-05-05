تعديلات بنظام مسابقة السوبر المصري في النسخة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، إجراء تعديلات في نظام مسابقة كأس السوبر المصري في النسخة المقبلة.

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وقال سيف الوزيري في تصريحات تليفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية: " السوبر المصري في النسخة الجديدة سيتكون من أربعة فرق مع خوض كلا منهما 3 مباريات".

وأضاف الوزيري "سنأخذ الفائز من المباراتين وبعد ذلك يلعبوا النهائي، ووارد يكون 4 مباريات لو هناك مباراة للمركز الثالث والرابع والبطولة ستكون لمدة أسبوع مع بداية الموسم المقبل، عرضنا الفكرة على اتحاد الكرة ولقت الاستحسان، وأخذنا موافقة رابطة الأندية لكي تساعدنا في ترتيب الجدول".

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة ، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة

والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 وأبوظي الرياضية الأولى مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة ، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة

والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 وأبوظي الرياضية الأولى مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر المصري ضد الأهلي بعد اعتذار الزمالك عقب تجميد قرار إيقاف محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء.