ليستر يستعد للتفريط في نجمي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي ليستر سيتي يستعد في الوقت الحالي للدخول في مفاوضات مع عدة اندية ترغب في شراء نجمي الفريق هيرفي بارنز وجيمس ماديسون .

وقالت الصحيفة ان نادي ليستر الذي يعاني في منطقة الهبوط في الدوري الانجليزي الممتاز يسعى لبيع نجميه حتى يتمكن من أعادة بناء الفريق بشكل قوي خلال الموسم المقبل .

وكشف تقرير الديلي تليجراف ان ليستر سيتي حدد 50 مليون جنية استرليني لبيع نجمه هيرفي

بارنز لاحد ناديي نيوكاسل او استون فيلا اللذين يرغبا في ضم الاعب الى جانب الارسنال الذي يتابع المفاوضات عن كثب لكنه لم يبلغ ليستر بشكل رسمي بعد برغبته في ضم الاعب .كما يبدو توتنهام هو الاخر مهتما بضم بارنز احد افضل نجوم ذئاب ليستر هذا الموسم .