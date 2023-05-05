شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب تقريرًا عن المصابين في المصري قبل مواجهة بترول أسيوط في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، تقريرا من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بترول أسيوط في التاسعة مساء الإثنين المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

ويخضع لاعبو المصري، إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال، لبرنامج تأهيلي في المصري لتجهيزهم للمشاركة في المباريات المقبلة.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخرين.