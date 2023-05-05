شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لحميد ماو لاستعادة مستواه قبل مباراة المحلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاته ، برنامج تأهيلي التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق لاستعادة مستواه ، قبل مواجهة فريق سيراميكا في بطولة الدوري .

ويعود حميد ماو لاعب خط وسط الفريق إلى المشاركة في التشكيل الأساسى أمام سيراميكا، عقب انتهاء الإيقاف المباراة السابقة بسبب الحصول على ثلاث إنذارات.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.