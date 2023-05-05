شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم مصير محمود علاء وأوباما في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو الزمالك خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،الحرية كاملة لتحديد مصير محمود علاء لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى،ويوسف أوباما المحترف في الحزم السعودى، من العودة إلى القلعة البيضاء نهاية الموسم أو تجديد إعارتهما مرة أخرى حسبما تقرر اللجنة الفنية بالنادى.

ويضع أوسوريو الثنائى المعار تحت الاختبار،قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن عودتهما إلى الفريق الأبيض، حيث كلف الكولومبي معاونيه بمتابعة اللاعبين،مع أنديتهما وإبلاغه بالتقارير الخاصة بهما بانتظام لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن مستواهما الفني.

وطلب أوسوريو مشاهدة فيديوهات خاصة بـ محمود علاء ويوسف أوباما، من أجل التعرف عليهما أكثر، حيث أبدى الكولومبي إعجابه مبدئياً بمستوى الثنائى،ولكنه يرفض التعجل في حسم مصيرهما، واستقر على التعرف عليهما بشكل أكبر ومتابعتهما بصورة دقيقة بالاتفاق مع جهازه المعاون.

كما منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، حرية حسم مصير اللاعبين الأجانب فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيم نداى بعد عدم ظهورهم بالشكل المطلوب فى القلعة البيضاء.

وتتكون فكرة لدى أوسوريو بعدم قناعته بـ سامسون بعد عدم تقديمه المستوى المميز فى تدريبات الفريق الأبيض، وتراجع مستواه الفنى والبدنى، بينما يضع الكولومبى نداى تحت الاختبار قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض.