شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يطالب رابطة الأندية بتحديد مصير مباراته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو نادي حرس الحدود من رابطة الأندية تحديد مصير مباراتهم مع الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري، بعدما طالب الأهلى بتأجيل المواجهة لارتباطه بمباراة مصيرية مع الترجي في دوري الأبطال. وكان مقررا لمباراة حرس الحدود والأهلى يوم 9 مايو، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الأهلى والترجي يوم 12 مايو في تونس، ما يعنى إمكانية تأجيل مباراة الأهلى والحرس.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.