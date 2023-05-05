شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يطالب رابطة الأندية بتحديد مصير مباراته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو نادي حرس الحدود من رابطة الأندية تحديد مصير مباراتهم مع الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري، بعدما طالب الأهلى بتأجيل المواجهة لارتباطه بمباراة مصيرية مع الترجي في دوري الأبطال.
وكان مقررا لمباراة حرس الحدود والأهلى يوم 9 مايو، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الأهلى والترجي يوم 12 مايو في تونس، ما يعنى إمكانية تأجيل مباراة الأهلى والحرس.
جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة من 25 مباراة خاضها، حيث فاز فى ثلاث مواجهات وتعادل 7 مرات، وتلقى الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبوه 14 هدفا فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
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