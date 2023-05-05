شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته يسعي لتصحيح الأخطاء الدفاعية للمحلة قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة ، لتصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة .

وتلقي فريق غزل المحلة ، الخسارة من فريق سموحة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة إلى المشاركة في التشكيل الأساسى أمام سيراميكا، عقب انتهاء الإيقاف المباراة السابقة بسبب الحصول على ثلاث إنذارات. ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.