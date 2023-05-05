شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يترقب قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية، المقرر لها بالسابعة مساء اليوم الجمعة، بالمغرب، لتحديد مجموعتى البطولة المؤهلة للأولمبياد بباريس 2024.

وينتظر البرازيلي ميكالى تحديد مجموعة مصر في البطولة قبل الاستقرار على الوديات المطلوبة للمنتخب، في شهر يونيو قبل المنافسة على البطولة ومقعد مؤهلة للأولمبياد، حيث من المنتظر أن يختار ميكالى أحد اطراف المجموعة الأولى، لإقامة ودية أو اثنين، قبل الدخول في أجواء البطولة رسميًا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات المغرب البلد المستضيف، والكونغو برازافيل، وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر، وودعت منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو.

تقام قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد أن وضع منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، أما باقي الفرق، النيجر والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة.

يصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

ولم يكن صعود المنتخب الاولمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ ، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية وساخنة وقد شهدت خروج منتخبات كبري مثل: السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو ، وتأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من : المغرب البلد المستضيف والكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.