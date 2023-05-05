شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الجمعة 5 / 5 / 2023 فى كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية على لقب كأس السوبر المحلى، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

يشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

أسباب مشاركة الأهلى وبيراميدز في السوبر

غيابات الأهلى أمام بيراميدز

يغيب عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وحمزة علاء عن الأهلى فى مباراة السوبر للإصابة، وشادى حسين وأيمن أشرف وبرونو سافيو وكريم الدبيس لأسباب فنية.

6 نجوم أبطال فيلم العميل المزدوج بين الأهلى وبيراميدز

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.

عبد الله السعيد هداف مواجهات الأهلى وبيراميدز

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

بطولات السوبر

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

بطل النسخة الأخيرة للسوبر

يحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد

3 مواجهات للسوبر على ملعب محمد بن زايد

هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الاماراتية، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح على حساب النادى الاهلى

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية

29.55 مليون يورو القيمة التسويقية للأهلى، مقابل 18.43 مليون يورو هى القيمة التسويقية لفريق بيراميدز.

الأهلى يبحث عن اللقب الثالث عشر فى السوبر أمام بيراميدز

حصد الاهلى السوبر أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي.