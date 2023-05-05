شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى.. رمضان ومصطفى فتحى ولاكاى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد، فى إطار التحضير لهذه المواجهة التي تعد بطولة خاصة والفوز بها مهم قبل خوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

وحرص المدير الفني لفريق بيراميدز، باتشيكو، على عقد جلسة مع لاعبيه لتحفيزهم بخصوص مباراة الأهلي؛ وشدد لهم على أهمية المباراة لتعويض وداع الكونفدرالية وخسارة كأس مصر أمام الأهلي، لذا طالبهم بضرورة القتال فى اللقاء لتحقيق بطولة للنادي.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى مكوناً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، علي جبر، الشيبي، كريم حافظ

خط الوسط: توريه، الكرتي، أحمد توفيق، رمضان صبحي، مصطفى فتحي.

المهاجم: فخري لاكاي.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات وبيرسي تاو، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحى وأحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد حمدى وعلى جبر ووليد الكرتى وإبراهيم عادل.