شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمئن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، على حالة اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء من خلال طلب تقرير مفصل عنهم من الجهاز الطبي على أمل الاستعانة بهم فى مباريات الفريق المقبلة بالدورى الممتاز وكأس مصر بنسخته الجديدة.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة فى كافة المراكز، على رأسهم مصطفى شلبى الذى خرج في مباراة المقاولون العرب بالدورى متأثراً بإصابته بشد في العضلة الضامة، ليخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً اقترب من إنهاء مراحله الأخيرة.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى والمقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبروكسى

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى في كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.