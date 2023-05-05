باتشيكو يسعى لفك عقدته أمام الأهلي والتتويج بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة إلى مباراة كأس السوبر والتي تجمع بين الأهلي وبيراميدز ، على ملعب ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، ويدير اللقاء الحكم المصري محمود البنا.

(اقرأ أيضًا) باتشيكو يستقر على تشكيل بيراميدز لموقعة السوبر أمام الأهلى

يخوض البرتغالي جيامي باتشيكو النهائي الثالث له أمام الأهلي ولم يحالفه الحظ في النهائيين الماضيين، إذ خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020، مع الزمالك، قبل أن يهزم خلال الفترة الماضية، مرة آخرى لكن تلك المرة مع بيراميدز في نهائي كأس مصر الأخيرة.

كان أول نهائي خاضه باتشيكو أمام الأهلي رفقة الزمالك ، في نهائي دوري الأبطال عام 2020، لكنه خسر بنتيجة هدفين لهدف، وكان النهائي الثاني رفقة بيراميدز في شهر أبريل الماضي، أمام الأهلي لكنه خسر بعد تقدمه بهدف نظيف، بنتيجة 2-1.

ويدرس باتشيكو تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي التي يخوضها بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة، اعتراضا على تعليق عقوبة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لما بعد السوبر وإمكانية مشاركته في اللقاء

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، أحمد توفيق.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فخري لاكاي، رمضان صبحي

باتشيكو: قدمت أمام الأهلي مستويات مميزة لكن

تحدث جيامي باتشيكو مدرب بيراميدز عن مواجهته للمرة الثالثة في النهائيات أمام الأهلي، بعدما فشل في الانتصار عليه في أي مرة، مؤكدًا أن فرقه التي قادها أمام المارد الأحمر سواء الزمالك أو بيراميدز قدموا أداءًا جيدًا لكنه خسر بسبب جزئيات بسيطة.

وتابع مدرب بيراميدز حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن لديهم طموح في حصد لقب كأس السوبر أمام الأهلي، وسنلعب بروح عالية ومن السهل أن نتحدث عن الأعذار والإرهاق.

أكد البرتغالي، أن جميع النهائيات التي خضتها أمام النادي الأهلي فرقي قدمت أداء مميزا، سواء مع الزمالك أو بيراميدز وخسرت بأخطاء بسيطة.

وواصل أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لعبت بدون 3 لاعبين أساسيين، ومباراة بيراميدز في كأس مصر عبدالله السعيد تعرض لإصابة، ومن السهل التحدث عن أعذار لكن في النهاية هذه هي كرة القدم.