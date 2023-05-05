قبل موقعة الليلة..الكشف عن النسخة الجديدة لـ كأس السوبر المصري (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أسدلت الشركة الراعية الستار عن النسخة الجديدة لبطولة كأس السوبر المصري، قبل الموقعة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ويدير اللقاء الحكم محمود البنا.

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ويلعب الأهلي لقاء السوبر، بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بنتيجة 2-1، بينما يخوض بيراميدز المباراة باعتباره وصيف بطولة الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك (بطل الدوري) في النسخة الأخيرة.

مباراة السوبر المصري اليوم هي رقم 19، وحصد الأهلي البطولة 12 مرة، بينما توج الزمالك باللقب في 4 مناسبات، بينما حصد كل من المقاولون العرب وحرس الحدود، وطلائع الجيش مرة.

وتبدأ قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المحلي، ويسعى بيراميدز لحصد أول بطولة له في تاريخه فيما يهدف المارد الأحمر لحصد لقب السوبر للمرة الثالثة عشر.