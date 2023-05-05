اليوم .. استكمال تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم الجمعة مباريات تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، بعد الراحة السلبية التي حصلت عليها الفرق المشاركة أمس الخميس.

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وتقام المواجهة الأولى بين الأهلي وبترو دي لواندا الأنجولي، والتي تنطلق أحداثها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أما المواجهة الثانية ستجمع بين سيتي أويلرز الأوغندي وفيروفيارو الموزمبيقي،

وتنطلق في تمام الساعةالسابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتستمر منافسات مجموعة النيل حتى 6 مايو المقبل ، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نهائيات BAL التي تقام في رواندا في الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل.

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