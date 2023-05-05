أندريه كاريلو يقترب من المشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - اقتراب النجم البيروفي أندريه كاريلو من المشاركة في التشكيلة الأساسية لفريق الهلال السعودي الذي سيواجه أوراوا ريدز دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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دياز يحدد أجانب الهلال أمام أوراوا في نهائي آسيا

وغاب أندريه كاريلو عن التشكيلة الأساسية للهلال السعودي في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الملك فهد الدولي.

رامون دياز يستقر على الدفاع بـ أندريه كاريلو أساسيا

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي استقر على اختيار البيروفي أندريه كاريلو في التشكيل الأساسية لمواجهة أوراوا ريدز دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أندريه كاريلو تواجد في التشكيل الأساسي خلال تدريبات الهلال السعودي بالأمس استعدادًا لمباراة

الإياب.

وأضافت أن رامون دياز سيدفع بـ أندرية كاريلو كلاعب وسط ثالث بجانب الثنائي عبدالله عطيف ومحمد كنو وذلك من أجل تعويض غياب سلمان الفرج المصاب.

في سياق متصل أوضحت الصحيفة ذاتها أن رامون دياز لم يستقر على بديل سالم الدوسري الذي سيغيب عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها قبل دقائق قليلة من نهاية مباراة الذهاب وتحديدا في الدقيقة 86.

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