سجل أبطال كأس السوبر المصري قبل موقعة الأهلي وبيراميدز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي وبيراميدز، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ويدير اللقاء الحكم محمود البنا.

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ويسعى الأهلي الذي يشارك بصفته بطلا لكأس مصر، للتتويج بلقب السوبر الثالث عشر في تاريخه على حساب بيراميدز، فيما يأمل الفريق السماوي الذي يلعب بصفته وصيف بطولة الدوري المصري، بعدما أعتذر الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة في السوبر، لتحقيق

أول بطولاته منذ تأسيسه، رفقة مدربه البرتغالي جيامي باتشيكو.

وتبث قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر عبر قنواتها.

سجل أبطال كأس السوبر المصري

ويلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري رقم 19، بعدما نجح المارد الأحمر في حصده في 12 مناسبة، فيما توج الزمالك باللقب في 4 مناسبات، بينما حصد كل من المقاولون العرب وحرس الحدود، وطلائع الجيش مرة.