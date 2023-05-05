مشوار مارسيل كولر مع الأهلي قبل نهائي كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يسير المدرب السويسري مارسيل كولر حتى الآن في موسمه الأول مع النادي الأهلي بعدما تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وتوج بكأس مصر وكأس السوبر المصري كما يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

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ويخوض مارسيل كولر مباراة نهائي كأس السوبر المصري للمرة الثانية خلال مشواره التدريبي مع الأهلي، وسبق له التتويج بالبطولة في العام الماضي على حساب الزمالك بعدما فاز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.



ويخوض الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام نظيره بيراميدز والذي يخوض نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه حيث جاءت مشاركته بعد اعتذار الزمالك بسبب عدم إيقاف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي.



مشواره مارسيل كولر مع الأهلي



وخاض مارسيل كولر إجمالي 39 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، وحقق خلالها الفوز في 28 مباراة بينما تعادل في 7 مرات وتلقى 4 هزائم فقط.



وسجل الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر 79 هدفًا بينما استقبلت شباكه 29 آخرين خلال 39 مباراة.



الأهلي في البطولات المحلية والقارية



لعب الأهلي مع مارسيل كولر 21 مباراة هذا

الموسم بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلالها 53 نقطة وتمكن من تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يتلقى أي هزيمة.



بينما خاض فريق القلعة الحمراء مع مدربه السويسري 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وقد حقق الفوز في 6 مباريات بينما تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.



وخاض كولر 4 مباريات في كأس العالم للأندية وهي البطولة التي شهدت فوزه في مباراتين وخسارته في مثلهما بينما لعب 3 مباريات في كأس مصر وحصد نتيجة الفوز في جميعها منها المباراة النهائية أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ولعب مباراة واحدة في بطولة كأس السوبر المصري كانت أمام الزمالك وانتهت بفوزه بهدفين نظيفين في العام الماضي.



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