بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة فجر غد

ياسر رشاد - القاهرة - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي؛ عضو مجلس، الإدارة فجر الغد السبت، إلى القاهرة، حيث تغادر العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي تقام مساء اليوم الجمعة.

(اقرأ أيضًا) قبل موقعة الليلة..الكشف عن النسخة الجديدة لـ كأس السوبر المصري (شاهد)

وتنطلق طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.