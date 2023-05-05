«رجال سلة الأهلي» يواجه بترو لواندا الأنجولي فى بطولة «bal»

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع فريق بترو لواندا الأنجولي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأنديةbal.

وتنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم على صالة حسن مصطفى، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين فى إطار السعى للفوز بكل المباريات.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على فريق فيروفيارو الموزمبيقي، بنتيجة 92-74، قبل أن يحقق فوزه الثاني على حساب فريق أويلرز الأوغندي في ثاني مبارياته بنتيجة 72-70، ثم تغلب على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.