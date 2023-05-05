شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحدد موعد اختبارات الناشئين بالمحافظات بداية من 25 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع محمد جنيدى رئيس قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة ووائل شكر رئيس شئون اللاعبين مع المدربين القدامى، وتم تحديد موعد بداية اختبارات الناشئين الخارجية فى المحافظات يوم 25 مايو الجارى، على أن يتم وضع جدول بمكان وتاريخ كل يوم بالمحافظات.

ويسعى نادى غزل المحلة لاكتشاف بعض المواهب فى محافظات مصر وانضمامهم إلى قطاع الناشئين ثم الاستعانة بهم فى الفريق الأول، وبناء جيل جديد قادر على المنافسة فى بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز الأحد 14 من الشهر الجارى، باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.