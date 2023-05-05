شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل بيراميدز × 3 نهائيات قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى وبيراميدز باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية على لقب كأس السوبر المحلى.

وستكون هذه النسخة الـ20 في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، التي ظهرت للنور عام 2001، لتجمع بين بطلي الكأس والدوري.

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة فى تاريخه في النهائي الرابع له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019 أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الأفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان، ونهائى كأس مصر أمام الأهلى 2-1 فى 10 أبريل الماضى.

أول مباراة سوبر فاز بها الزمالك على غزل المحلة (2-1) في سبتمبر 2001، ثم حصد الفريق الأبيض لقب النسخة الثانية فى الشهر نفسه من عام 2002 بعدما فاز بهدف دون رد على المقاولون العرب.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد

عام 2015 شهد إقامة كأس السوبر لأول مرة خارج مصر، وتحديدا في الإمارات، حيث استضاف ملعب هزاع بن زايد المباراة التي فاز بها الأهلي على الزمالك (3-2) ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.