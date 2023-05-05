شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية أخيرة للاعبين فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة)؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز على كأس السوبر المصري. ويحاضر كولر اللاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الأخيرة، وشرح طريقة اللعب، وفقا للتشكيل المنتظر أن يخوض به المباراة.

وكان الاهلى قد خاض مرانه الختامي مساء أمس، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، واستغرق قرابة الساعة، وأدى الفريق خلاله تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة 15 دقيقة، وقاد بعدها كولر اللاعبين فى فقرة تدريبية، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

وستكون هذه هي النسخة الـ20 في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، التي ظهرت للنور عام 2001، لتجمع بين بطلي الكأس والدوري.