شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد خوض مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ، السبت، لتصل مطار القاهرة في التاسعة صباح نفس اليوم.

وكان الاهلى قد خاض مرانه الختامي مساء أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، واستغرق قرابة الساعة، وأدى الفريق خلاله تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم قاد بعدها كولر اللاعبين في فقرة تدريبية، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

وستكون هذه هي النسخة الـ20 في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، التي ظهرت للنور عام 2001، لتجمع بين بطلي الكأس والدوري.