تشارليز باسى مهاجم غزل المحلة ينضم لمعسكر نيجيريا استعدادًا لكأس العالم للشباب

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القاهرة - سامية سيد - انضم تشارليز باسى، مهاجم فريق غزل المحلة، إلى معسكر منتخب بلاده فى نيجيريا ضمن الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب والتى تقام فى الأرجنتين.

وتلقى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، فاكسا رسميا من الاتحاد النيجيري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء تشارلز باسى مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده للشباب، تحت 20 عاما، فى بطولة كأس العالم القادمة فى الأرجنتين.

وانضم النيجيري تشارلز باسى إلى فريق غزل المحلة في يناير الماضى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة، فهو من مواليد 19 يناير عام 2005، وشارك مع الفريق هذا الموسم فى 8 مباريات وتمكن من إحراز هدفين.