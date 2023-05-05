شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز أحمد يوسف لمواجهة لافيينا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبه أحمد يوسف لمواجهة فريق لافيينا إف سى فى بطولة كأس مصر، والمقرر لها الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32.

وطلب تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تجهيز اللاعب خصوصاً أنه من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق البترولى، ويعتمد عليه المدرب تقديم الحلول الهجومية وفك ثغرات المنافس.

وينفذ أحمد يوسف برنامجاً تأهيلياً وذلك بعد شكواه من العضلة الخلفية وخروجه مصاباً فى مباراة الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى انتهت بفوز سيد البلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فى سياق مختلف، عنف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأبدى مصطفى غضبه من لاعبى إنبى بسبب غياب تركيز اللاعبين فى اللحظات الأخيرة من المباراة، الأمر الذى تسبب فى استقبالهم هدف التعادل وضياع الفوز وفقدان نقطتين هامتين أثرت على تقدم الفريق فى ترتيب جدول الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.