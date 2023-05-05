شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لا يعرف الخسارة مع الأهلى أمام بيراميدز قبل السوبر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلي نظيره فريق بيراميدز في مباراة من العيار الثقيل، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات نهائي كاس السوبر المصري 2023.

ويسعى السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، لمواصلة تفوقه على فريق بيراميدز، حيث واجه الفريق السماوى فى مباراتين قبل لقاء الليلة، حقق الفوز فيهما وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

المارد الأحمر يُمنى النفس بحصد البطولة الثالثة مع مدربه كولر، بعدما حصد السوبر المصري النسخة الأخيرة على حساب الزمالك، ثم كأس مصر على حساب بيراميدز، ويحلم المارد الأحمر بحصد لقب السوبر للمرة الـ13 في تاريخه بعدما سبق وتوّج بـ12 بطولة، ولا يختلف الحال بالنسبة لفريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي باتشيكو الذي يتطلع لتحقيق أول بطولة في تاريخه.

وتدرب الأهلي في الإمارات ثلاث مرات استعداداً لمواجهة الليلة، فيما تدرب بيراميدز مرتين فقط، ورغم حالة الإجهاد التى يُعاني منها كلا الفريقين إلا أن كلاهما أعلن جاهزيته للمباراة المرتقبة.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة أكثر من مباراة للفريق السماوي من أجل إستكشافه جيداً والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه خاصة وأن بيراميدز يضم أكثر من لاعب مُميز طالب كولر بإيقافه في مقدمتهم ، رمضان صبحي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي.



