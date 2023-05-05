شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لا يعرف الفوز على الأهلى فى النهائيات قبل مباراة السوبر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد محمد بن زايد.

نهائي كأس السوبر المصري ستكون المواجهة الثالثة بين باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز والاهلى في كل البطولات، بعدما تقابلا فى نهائيين سابقين، حسمهما الأهلي لصالحه بنفس النتيجة (2-1).

أول مباراة جمعت الطرفين ترجع إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نوفمبر 2020 (نهائي القرن) عندما كان باتشيكو يقود الزمالك في ولايته الثانية.

وقتها انتهت المباراة بتتويج الأهلي بنتيجة 2-1 بعد هدف متأخر شهير بقدم محمد مجدي 'أفشة'.

المباراة الثانية بينهما ترجع إلى 10 أبريل الماضي في نهائي نسخة 2021-2022 من كأس مصر، حيث كرر الأهلي فوزه بنفس النتيجة (2-1)، بعد هدف متأخر جديد، أحرزه حمدي فتحي في الوقت الإضافي.