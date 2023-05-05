شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد، في إطار التحضير لهذه المواجهة التي تعد بطولة خاصة والفوز بها مهم قبل خوض مباراتى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش

ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.

وأدار محمود البنا أربع مباريات للأهلي الموسم الجاري، بداية من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة للدوري وانتهت بفوز الأهلى 3/ 0، واحتسب ركلتى جزاء على الأهلى ، إلا أن محمود علاء وأحمد عادل ميسى أهدرا الركلتين، وأدار مباراة الأهلى وإنبى التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، ثم أدار مباراة الاهلى مع أسوان والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، واحتسب ركلة جزاء لتماسيح النيل أهدرها أحمد خالد.

وأخيراً أدار مباراة الاهلى وغزل المحلة التى فاز بها المارد الاحمر بثلاثية دون رد بالجولة 23 للمسابقة واحتسب ركلة جزاء سجل منها على معلول الهدف الثانى للمارد الأحمر.

محمود البنا كان قد أدار خمس مباريات للأهلى فى الدورى فى الموسم الماضى الأولى كانت أمام سموحة فى الجولة السادسة، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

المباراة الثانية كانت أمام بيراميدز فى الجولة الثامنة، وانتهت بفوز الأهلى أيضا بنتيجة 3-0، والثالثة أمام الطلائع وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والرابعة كانت أمام سموحة فى الجولة 23 للمسابقة وخسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخامسة كانت أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة 30 للمسابقة وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

أرقام البنا مع الأهلى

وإجمالا أدار محمود البنا 43 مباراة للأهلى، 39 مباراة فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلى فى 33 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر فى 3 مواجهات، وأخرج البنا 60 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 9 ركلات جزاء للأهلى.