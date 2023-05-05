من لندن إلى أبوظبي.. الكشف عن التصميم الجديد لكأس السوبر المصري (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر -

مواجهة منتظرة ومرتقبة تقام مساء اليوم الجمعة، تجمع بين الأهلي وبيراميدز، في مباراة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز على ستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، لتحديد الفائز بالسوبر المصري موسم 2021 - 2022.

وكشفت شركة "بريزنتيشن" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" شكل التصميم الجديد لكأس السوبر المصري، المقرر تسليمه للفريق الفائز مساء اليوم.

وأوضحت الشركة أن الشكل الجديد لكأس السوبر المصري 2022 صُمم في مدينة لندن عاصمة إنجلترا.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد اعتذر عن عدم المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بسبب وقف عقوبة كهربا لاعب الفريق الأحمر، وحل بدلًا منه بيراميدز لخوض اللقاء.«