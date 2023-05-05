موعد نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني على ملعب سايتاما 2002 ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا .

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وتأهل الزعيم للنهائي بعد اكتساح نظيره فريق الدحيل القطري بسباعية نظيفة "، فيما صعد فريق أوراوا ريد دياموندز إلى المباراة النهائية بعدما تخطي نظيره تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 بعد انتهاء الوقت الاصلى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني في تمام الساعة الثانية عشرًا ظهرًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما ستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني:

وتذاع مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني بشكل حصرى عبر قناة " SSC 1 HD ".

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