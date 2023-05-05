"تحركات لاعبي الوسط وتمريرات الشحات" أخطر أسلحة الأهلي في نهائي السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - سوبر جديد يخوضه الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وذلك عندما يواجه بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

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مشوار مارسيل كولر مع الأهلي قبل نهائي كأس السوبر المصري



وتمثل مباراة السوبر المصري أهمية كبيرة للسويسري مارسيل كولر الذي يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية خلال مشواره التدريبي مع الأهلي ومواصلة السير بخطى ثابتة هذا الموسم.



وسيعمل مارسيل كولر على استغلال جميع الأوراق الرابحة التي يمتلكها الأهلي وأبرزها مروان عطية وحمدي فتحي في خط الوسط بالإضافة إلى الظهير الأيسر علي معلول والجناح حسين الشحات.



مروان عطية



يعد مروان عطية هو أبرز لاعبي خط وسط الأهلي خلال الفترة الأخيرة نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه منذ انتقاله للفريق الأحمر قادما من الاتحاد السكندري في يناير الماضي.



ويضع مارسيل كولر ثقته في لاعبه مروان عطية الذي أصبح يؤدي مهام هجومية حساسة في وسط الملعب كارتكاز دفاعي أمام خط الدفاع إذ يعمل على الاستلام والتسلم تحت الضغط والمساهمة في بناء اللعب من الخلف بطريقة تسمح للأهلي بالخروج بالكرة بطريقة منظمة.



ويتميز مروان عطية بكثرة التمريرات في خط الوسط حيث يعد ثاني أكثر لاعبي في متوسط عدد التمريرات الصحيحة لكل 90 دقيقة بمتوسط 54.5 تمريرة صحيحة كما يعتبر هو اللاعب الأكثر في عدد التمريرات الطويلة الصحيحة لكل 90 دقيقة بمتوسط 7 كرات طويلة.



وكان مروان عطية أحد أهم لاعبي الأهلي في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر الذي أقيم منذ أسابيع قليلة، إذ كان يعمل على الهروب من الرقابة بالتحرك العرضي للخارج قليلا لاستلام الكرة من خط الدفاع ثم التمرير في مناطق متقدمة من الملعب سواء في العمق أو على الأطراف.



تحركات مروان عطية بشكل عرضي ساهمت في خروج الأهلي بالكرة بالتمريرات القصيرة دون اللجوء للكرات الطويلة، وكانت هذه التحركات هي الحل الأبرز لمواجهة ضغط بيراميدز في العديد من المواقف خلال مباراة نهائي الكأس.



ويأمل مروان عطية في تقديم المزيد خاصة بعد تألقه في مباراة الرجاء بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا فقد كان أكثر لاعبي الأهلي لمسًا وتمريرًا للكرة بـ 72 لمسة و57 تمريرة منها 42 تمريرة صحيحة.



كما كان أكثر لاعبي الأهلي في إرسال الكرات الطويلة برصيد 12 كرة طويلة منها 6 كرات طويلة صحيحة والأفضل في المراوغات بواقع مراوغتين صحيحتين من أصل 3 محاولات للمراوغة والأعلى في عدد التمريرات المفتاحية "التمريرة الأخيرة التي تؤدي لتسديدة على المرمى من زميل" برصيد 4 تمريرات مفتاحية.



حمدي فتحي



لاعب آخر يمثل أهمية كبيرة للسويسري مارسيل كولر وهو حمدي فتحي الذي أصبح يلعب دورًا هجوميًا جديدًا هذا الموسم فهو يمثل اللاعب الإضافي الذي يمنح الأهلي الزيادة العددية في

الثلث الأخير وداخل منطقة الجزاء.



وأحرز حمدي فتحي 6 أهداف هذا الموسم مع الأهلي بمختلف المسابقات كان أبرزها هدفه في شباك بيراميدز الذي منح الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 2-1 وكذلك هدفه في شباك الرجاء بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



تحركات حمدي فتحي من الثلث الثاني للثلث الثالث أو الثلث الأخير من الملعب أصبحت أحد أخطر الأسلحة التي يعتمد عليها الأهلي في الموسم الحالي من أجل استغلال الكرات العرضية والتمريرات البينية بصورة أفضل وخلق الزيادة العددية والاستفادة من أي مساحات في خط دفاع المنافس.

علي معلول



يتميز الظهير الأيسر علي معلول بالتحركات السريعة على الأطراف واستغلال المساحات بالإضافة إلى الدقة في إرسال الكرات العرضية وهو ما يجعله مفتاح اللعب الأخطر ضمن صفوف الأهلي.



صنع علي معلول 10 أهداف و56 فرصة في إجمالي مشاركاته مع الأهلي في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، وهو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف والفرص في فريق القلعة الحمراء هذا الموسم.



ويمنح علي معلول فريقه ميزة زيادة عدد اللاعبين في الثلث الأخير من الملعب نظرًا لقدرته على التمركز في أماكن عالية من الملعب والتواجد في الثلث الثالث.



حسين الشحات



يشهد الموسم الحالي للنادي الأهلي توهج حسين الشحات الذي يمثل في مركز الجناح الأيمن والأيسر، ويعد الشحات هو اللاعب الذي يمول زملائه بالتمريرات البينية سواء من الأطراف والعمق، وهو ما يجعله ثاني أخطر مفاتيح لعب الأهلي بعد علي معلول.



ويعد حسين الشحات هو أكثر لاعب الأهلي صناعة للأهداف هذا الموسم بالدوري بواقع 5 تمريرات حاسمة متساويًا مع علي معلول وثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 22 فرصة.



وساهم حسين الشحات في فوز الأهلي بالعديد من المباريات بسبب تمريراته الحاسمة وتمويل زملائه بالكرات البينية في عمق دفاع المنافس كما حدث في هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز بنهائي كأس مصر.

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