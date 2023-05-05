ملف الوفد.. تغطية شاملة لموقعة السوبر المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الوفد تغطية شاملة قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري باعتباره بطل كأس مصر بينما يتواجد بيراميدز في مباراة السوبر بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.

وتستعرض بوابة الوفد أهم موضوعات مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز :

الإمارات وش السعد على الأهلي.. فاز على كبار أوروبا وحقق إنجازات مميزة

شهدت السنوات الأخيرة العديد من المباريات القوية والتاريخية للنادي الأهلي في دولة الإمارات والتي تستضيف النسخة الـ 20 من بطولة كأس السوبر المصري، بعدما أنتصر على فرق أوروبية كبيرة مثل روما، وأياكس، وكبير آسيا الهلال السعودي، والزمالك بعد الفوز عليه والتتويج بكأس السوبر المصري.

"تحركات لاعبي الوسط وتمريرات الشحات" أخطر أسلحة الأهلي في نهائي السوبر

يعمل مارسيل كولر على استغلال جميع الأوراق الرابحة التي يمتلكها الأهلي وأبرزها مروان عطية وحمدي فتحي في خط الوسط بالإضافة إلى الظهير الأيسر علي معلول والجناح حسين الشحات لاختراق دفاع المنافس وصناعة فرص محققة.

خطر الإقالة.. هل يكتب الأهلي نهاية رحلة جايمي باتشيكو مع بيراميدز

لا يبدو بيراميدز في أفضل أحواله مع مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو الذي ربما يتعرض للإقالة من تدريب الفريق السماوي حال فشله في التتويج بكأس السوبر على حساب الأهلي.

السوبر المصري.. ماذا قدم كهربا في 7 مباريات أمام بيراميدز

وسبق لـ نجم الأهلي محمود كهربا مواجهة بيراميدز في 7 مناسبات، وخسر مرة واحدة كانت عندما يتواجد ضمن صفوف الزمالك.

رمضان صبحي أغلى لاعبي نهائي السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

وتصل إجمالي القيمة التسويقية للاعبي الأهلي إلى 29.55 مليون يورو بينما تبلغ إجمالي القيمة التسويقية للاعبي بيراميدز 18.43 مليون يورو وذلك وفقا لموقع

تاريخ مشاركات الأهلي في كأس السوبر المصري

ويخوض الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري للمرة السابعة عشر في تاريخه، ويعد هو الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 12 لقبًا منها 6 ألقاب حصدها على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

أبرز المعلومات عن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

ويعد الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 12 لقبًا فيما يخوض بيراميدز مباراته الأولى في البطولة بعدما تم اختياره بديلًا للزمالك الذي اعتذر ورفض المشاركة بعد عدم إيقاف محمود عبد المنعم كهربا.

مشوار مارسيل كولر مع الأهلي قبل نهائي كأس السوبر المصري

يسير المدرب السويسري مارسيل كولر حتى الآن في موسمه الأول مع النادي الأهلي بعدما تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وتوج بكأس مصر وكأس السوبر المصري كما يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

نجم بيراميدز الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري

يتصدر عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس السوبر المصري.

تاريخ مواجهات أحمد فتحي ورمضان صبحي أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

ويتواجد الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي على رأس قائمة فريق بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

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