شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلي وبيراميدز على وجه الخصوص انطلاق بطولة السوبر المصري الليلة بين الأهلي وبيراميدز فى الإمارات، وهى المباراة التى تحظى باهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخارجها، ونطرح فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ج: يلتقى الاهلى وبيراميدز فى نهائي كأس السوبر المصري، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، كما تنقلها قنوات أبو ظبي الرياضية.

س: ماذا عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ج: جاء طاقم الحكام كما يلي:

- حكم ساحة: محمود البنا.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".

- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".

- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".