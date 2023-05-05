شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد أبو أمين نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ ساعات قليلة محمد أبو أمين، أحد أبرز لاعبي النادي الإسماعيلي عبر تاريخه، والذى لعب في صفوف منتخب الفراعنة، وتولي تدريب العديد من الأندية فى دولة الإمارات.

كما قاد «أبو أمين» نادي الشرقية، وكان أول مدرب يعتمده الاتحاد المصري لمنتخب مصر لكرة الصالات وقاده لنهائيات كأس العالم.

شارك أبو أمين مع الإسماعيلي فى بطولة دورى الأبطال الأفريقى نسخة 1970 والتى توج بلقبها الدراويش، كما اختير أفضل مدافع فى بطولة الأمم الأفريقية عام 1974.